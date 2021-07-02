الجمعة 02-07-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد العالمية تحذر من الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم عمليات الري

بلاغ رسمي قريبا حول 'عطلة العيد'

العراق .. تشكيل خلية أزمة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لبنان.. إخلاءات سبيل جديدة في قضية انفجار المرفأ

ضربة شمس تودي بحياة طفل في إربد

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها الأردن

عاجل

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجمعة، 02-07-2021 03:27 م

لبنان.. إخلاءات سبيل جديدة في قضية انفجار المرفأ

اخلاءات
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني" بأنه "تمت الموافقة على إخلاء سبيل رائد في الأمن العام اللبناني والمهندسة المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم مرفأ بيروت.

وقالت الوكالة إن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أصدر قرارا بتخلية سبيل الرائد داود فياض والمهندسة نايلة الحاج.

اضافة اعلان


يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن وفاة 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

الأرصاد العالمية تحذر من الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة

البت

البنتاغون : تسليم قاعدة باغرام رسميا لوزارة الدفاع الأفغانية

مجلس الامن

'مجلس الأمن' يرد على مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة

ك

العراق .. تشكيل خلية أزمة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء

60df04cc4c59b7591c6261f9

انفجار يهز أكبر مصفاة نفط في رومانيا

602635a64236046b957282b4

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها الأردن

أخبار متعلقة
elio_sassine-_june_4_3

حريق كبير في منطقة الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت - فيديو

2020-08-05t055759z_1304445115_rc2h7i9nzyzt_rtrmadp_3_lebanon-security-blast-e1596609870845

لجنة انفجار مرفأ بيروت تعلن اقترابها من الوصول للحقيقة