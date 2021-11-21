لبنان.. إنقاذ مركب على متنه عائلات عربية مهاجرة -صور

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش اللبناني إنقاذ مركب من الغرق على متنه عائلات لبنانية وسورية وفلسطينية كانت تحاول الهجرة بطريقة غير شرعية، قبالة سواحل القلمون.

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وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها إنه "بتاريخ 19 /11 /2021 وبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات اللبنانية عن إمكان حصول عملية تهريب أشخاص عبر البحر، طاردت دورية تابعة للقوات البحرية مركبا يعود للبناني الجنسية (م.ب) في المياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية".



وأضافت أن "الدورية المذكورة أوقفت المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وأنقذت كل من كان على متنه وتم نقلهم إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات اللازمة لهم".

روسيا اليوم