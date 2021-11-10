لبنان: اجتماع حكومي للبحث في تداعيات الأزمة مع دول الخليج

الوكيل الاخباري - عقد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نموّر؛ للبحث في تداعيات الأزمة الأخيرة بين لبنان ودول الخليج، بعدما طلبت منهما السلطات السعودية والبحرينية مغادرة البلدين.



وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، "موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية".

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