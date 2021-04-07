الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

البرازيل تسجل حصيلة قياسية بعدد وفيات كورونا اليومية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

تنويه من رئاسة الوزراء

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

الأشغال تعلق الدوام في مركز الوزارة الخميس

الصحة لـ الوكيل : عقدنا مع شركة فايزر مستمر ولا صحة لما يشاع

بايدن يؤكد للملك تضامن أمريكا التام مع الأردن

قرارات لمجلس الوزراء

إدارة الأزمات تنشر آخر التحديثات المتعلقة بحملة التطعيم

الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

الأربعاء، 07-04-2021 07:47 م

التوافق على ضرورة الحصول على المستندات الرسمية

لبنان.. اجتماع حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

ت
العلم اللبناني


الوكيل الإخباري - عقدت وزير الدفاع اللبنانية اليوم الأربعاء اجتماعا في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بالمياه الإقليمية اللبنانية وترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا.

اضافة اعلان

وضمّ الاجتماع ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وعدد من الوزراء، تخلله عرض للمواقف والثوابت اللبنانية، وتم التوافق على ضرورة حصول السلطات اللبنانية على المستندات الرسمية التي يتم تداولها في الإعلام عبر الطرق الرسمية كي يبنى عليها الموقف اللبناني، وذلك من دون أي تفريط بحقوق لبنان بحدوده ومياهه وثرواته الطبيعية.

 

ويأتي ذلك تمهيدا لبناء آلية تخاطب مع السلطات السورية للتأكيد على الموقف اللبناني الذي سبق أن أبلغه لبنان للسلطات السورية مرارا منذ العام 2010، كما تم إيداعه لدى الأمم المتحدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ار

مصر.. تحذير من الطقس خلال الأيام القادمة

606d916b42360425451c257d

مباحثات روسية إيرانية تحضيرا لزيارة لافروف إلى طهران

606d86e74c59b730ef168188

السيسي يتحدث عن استخدام القوة لمواجهة أزمة المياه

فلبين

زلزال بقوة 5.1 درجة في الفلبين

63c16b51-0415-4462-9cc3-41fc90551810_16x9_1200x676

إثيوبيا: طروحات مصر والسودان انتقاص من سيادة إفريقيا

دولارات

نشر قائمة أغنى أغنياء العالم للعام 2021

أخبار متعلقة
600008b7e9711

لبنان: اغلاق عام وحظر تجول 3 ايام

العراق و لبنان

العراق يرسل مساعدات طبية إلى لبنان

بة

وزير الخارجية الفرنسي : لبنان ينهار

320211113222878141677

لبنان: اقفال الصيدليات احتجاجا على الواقع الذي يعاني منه القطاع

الا

الإعلام اللبناني: الاحتلال يقصف مزارع شبعا بقذائف ثقيلة

ل

لبنان .. استقالة 40 قاضياً بسبب الأوضاع المعيشية