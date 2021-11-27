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السبت، 27-11-2021 03:46 م

لبنان: استنفار رسمي للحد من انتشار فيروس كورونا بين طلبة المدارس

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الوكيل الاخباري- استنفرت وزارتا الصحة والتربية في لبنان، اليوم السبت، جهودهما لمعالجة ظاهرة تفشي وباء كورونا في صفوف طلبة المدارس في أكثر من منطقة.

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وأشار التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية إلى ارتفاع كبير ومتزايد للوفيات والإصابات بفيروس كورونا.


وفي السياق، عزت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري في بيان" غالبية إصابات الطلبة بالفيروس إلى الاحتفالات والاختلاط خارج نطاق المدارس".


ودعت الأهالي إلى عدم إرسال أولادهم إلى المدارس في حال ظهور أي عارض من عوارض الرشح أو الإنفلونزا، مشددة على أهمية التطعيم لاستمرار العام الدراسي".


وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري في بيان إلى أن اللجنة أوصت بإعطاء مختلف الفئات العمرية من 12 سنة وما فوق لقاح فايزر، وذلك تسهيلاً لعملية تطعيم طلاب المدارس والجامعات والجهازين التعليمي والإداري، في إطار الحملة الهادفة إلى رفع مستوى نسبة التطعيم بين السكان.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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