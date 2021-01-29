الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 11:19 ص

لبنان: اصابة 112 شخصا بمواجهات طرابلس واحراق مبنى البلدية

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الوكيل الاخباري - أصيب 112 شخصاً في مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين محتجين والقوى الأمنية في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وفق حصيلة أعلنها صباح اليوم الجمعة الصليب الأحمر اللبناني.

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ووفق بيان للصليب الاحمر، فانه تم نقل ستة جرحى الى المستشفيات، فيما قدمت الاسعافات والمعالجة في الميدان لنحو مئة وستة اخرين.


وكانت اندلعت الليلة الماضية مواجهة في ساحة النور في طرابلس بعد تجمع عدد من المحتجين الذين حاولوا اقتحام سراي طرابلس، مما استدعى تدخل القوى الامنية والجيش لإبعاد المحتجين الذين اطلقوا قنابل حارقة أتت على قسم من المحكمة الشرعية داخل السراي.


وانتقل المحتجون بعد تدخل الجيش اللبناني إلى أمام مبنى بلدية طرابلس ورشقوها بالقنابل الحارقة مما أدى لاندلاع حريق كبير فيها، مثلما قاموا بإحراق مبنى وزارة المال في المدينة وعمدوا الى اقتحام مقر مدرسة وجامعة العزم وحطموا بعض محتوياتها.
واوقفت قوات الامن والجيش اللبناني عددا من المتورطين بالأحداث.


--(بترا)

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