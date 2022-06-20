لبنان: اعطاء الأولوية لدعم المرافق والبنى التحتية

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى إعطاء الأولوية لدعم الإدارات المحلية والمرافق والبنى التحتية والموارد والخدمات العامة المنهكة بسبب الضغط البشري، بالتوازي مع الدعم الإنساني للفئات الأكثر حاجة من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.

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وقال في حفل إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023، اليوم الاثنين، إن لبنان تحمل على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عبئًا ضاغطاً لا يُحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد أي في 97 بالمئة من البلديات فيه.



ودعا ميقاتي، المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، مشيرا إلى أن وضع لبنان الحالي اختلف جذرياً عما كان عليه سابقا، لأنه يمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم.

بدوره قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، في كلمته "أصبحنا اليوم بحاجة ملحّة لدعمٍ أكبر، أكثر من أي وقتٍ مضى، لنحافظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار، والدعم الاجتماعي للأكثر حاجةً، من النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.

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