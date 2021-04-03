لبنان: اغلاق عام وحظر تجول 3 ايام

الوكيل الإخباري- دخل لبنان صباح اليوم السبت، اغلاقا تاماً وحظراً عاماً للتجول لثلاثة أيام، وذلك للحد من الاختلاط أيام الأعياد، سيما بعد الارتفاع المستمر بوفيات واصابات كورونا .

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واعلنت قوى الامن اللبنانية في بيان اليوم "منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة الممتدّة من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى فجر يوم الثلاثاء المقبل، ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق".



وبدأت القوى الامنية بتسيير دوريات سيّارة وراجلة وإقامة حواجز ثابتة ومتنقّلة، وتمركزات ظرفية على كل الأراضي اللبنانية، لضبط المخالفات، اضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحق المخالفين كتنظيم محاضر ضبط عند المخالفة الأولى، وتنظيم محضر تحقيق عدلي، والعمل بإشارة القضاء المختص في حال تكرار المخالفة، مؤكدة إلزامية وضع الكمّامة من قِبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.



كما سُمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية مع الاستحصال على إذن تنقّل من المنصة الخاصة بذلك.



وسجل آخر تقرير لوزارة الصحة 60 وفاة و 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات 24 الماضية".

المصدر: بترا