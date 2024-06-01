السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

فلسطين .. انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام

1662 شقة و1183 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب ياسين الروسان

سقوط صاروخ بالجليل الأعلى

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

الاحتلال يصيب 3 شبان بالرصاص في مخيم بلاطة

غوتيريش يرحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

فيديو - أسيرة إسرائيلية لدى "القسام" تناشد.. لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو

أسعار الذهب في الاردن اليوم

السبت، 01-06-2024 09:05 ص

لبنان.. الجيش يفشل مخططا لاستهداف أحد مراكزه ويقبض على 8 مؤيدين "لداعش"

665ab0ac4c59b7349865934e


الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اللبناني، أنه ألقى القبض على 8 مواطنين في طرابلس شمال البلاد، يؤيدون تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف أحد مراكز الجيش.

وقال الجيش في بيان، إنه "أوقف 8 أشخاص في منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة، تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي".

اضافة اعلان


وأضاف بيان الجيش أن "الموقوفين اعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، بالإضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف آلية عسكرية".


وكشف الجيش أن "الموقوفين المؤيدين لداعش كانوا يصورون أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه".

ولفت الجيش اللبناني إلى أنه ضبط كمية من الأسلحة والعتاد استخدمتها المجموعة في أعمالها، وأنه باشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٥

جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

665aaa924236045ff54f403a

ماسك يعتزم استضافة ترامب في لقاء افتراضي عبر "إكس"

665aaf3e4c59b744b7027ebb

بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يملك دليلا يثبت توريد الأسلحة من الصين إلى روسيا

665a9a2142360455be479d41

الولايات المتحدة تلوح بعقوبات على شركات صينية

665aab074c59b7333f684492

كارلسون: أوكرانيا قد تختفي خلال الخمسين سنة القادمة

665aa7be423604621c7c033c

برلمانية مصرية: نرفض زيادة أسعار الكهرباء

أخبار متعلقة
665a2a9f4236042ffb492487

مدرب أمريكي في أوكرانيا يكشف تفاصيل صادمة عن التدريبات العسكرية

665a223c423604561b369181

مسلحون يقتلون 11 شخصا بينهم جنود في جنوب شرق نيجيريا

6645e75e4c59b71a2910bd06

القوات الروسية تسقط 3 طائرات معادية وتتقدم في خاركوف وأوكرانيا تخسر 1.3 ألف جندي

448247

40 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل

66353f364c59b748157fcfd2

زاخاروفا تعلق على تصريح بوريل حول وقف إمدادات الأسلحة إلى كييف

6634e6cf4c59b77af97caafd

الدفاع الروسية تعلن تحييد 1220 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة "أبرامز"