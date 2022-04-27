لبنان.. الدفاع المدني يواصل البحث عن مفقودي مركب الهجرة

الوكيل الإخباري-يواصل الدفاع المدني اللبناني، لليوم الرابع على التوالي، البحث عن مفقودين جراء انقلاب زورق يحمل مهاجرين مقابل شواطئ مدينة طرابلس، في شمال لبنان.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: "لليوم الرابع على التوالي، يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة العمل بحثا عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق الذي تعرض للغرق مقابل شاطئ طرابلس".





يذكر أن مركبا يحمل على متنه نحو 60 شخصا غرق خلال محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا من منطقة طرابلس.



روسيا اليوم

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