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الجمعة، 11-12-2020 01:08 م

لبنان: السجن مدى الحياة للمدان باغتيال رفيق الحريري

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الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق مدان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

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وأدين سليم جميل عياش العضو بميليشيا حزب الله في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين، وجرت محاكمته غيابيا، حيث لا يزال طليق.


وقال القاضي ديفيد ري آنذاك وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.


ووفقا للمحكمة الخاصة بلبنان، فإن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.

 

وأضافت أن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.


وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا.


واستند المدعون في قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.


وخلال المحاكمة، التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهدا.

 

سكاي نيوز

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