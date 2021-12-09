الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

النائب الجبور تسأل الحكومة عن عدم التزام سوريا بكميات المياه للأردن

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

الاربعاء المقبل مناقشة "إعلان النوايا" في مجلس النواب

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

هكذا ردت صبا مبارك على الانتقادات بسبب فيلم (أميرة)

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الخميس، 09-12-2021 10:47 ص

لبنان .. السماح للاجئين الفلسطينيين ممارسة مهن كانت ممنوعة عليهم

img_1639032533


الوكيل الإخباري-أصدر وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، يوم أمس الأربعاء، قرارا يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة باللبنانيين فقط، بعد أن كان القانون يمنعهم من العمل بأكثر من 70 مهنة.

اضافة اعلان

 

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، فإن "القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".


وجاء في القرار: "يستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".


كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.


ومن بين هذه المهن التي سمح لهذه الفئات ممارستها: المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، التمريض، الطوبوغراف.


وفي أغسطس 2010 أقر البرلمان اللبناني قانونا بموجبه يعمل اللاجئ الفلسطيني في بعض المهن شرط الحصول على اجازة عمل من وزارة العمل، مع اعفائه من رسوم الإجازة فقط، وممنوع عليه ممارسة المهن الحرة، ولكي يعمل اللاجئ في المهن المسموح بها عليه أن يجد عملا لدى رب عمل لبناني، وأن يوقع عقد العمل، وأن يحصل على اجازة عمل من وزارة العمل، وأن يقبل رب العمل اللبناني دفع رسوم عن العامل الفلسطيني توضع في حساب خاص في صندوق الضمان الاجتماعي.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1044521151_0_270_1527_1129_1920x0_80_0_0_31805801e122b6fabf9f9b52dcb4b89c

إعلان هام من السفارة السورية لدى روسيا

61b1b9fb4c59b7137f3af8a7

سوريا تعيد فتح كافة موانئها

61b1b963423604355c20bb49

تونس.. إحالة شقيق الرئيس الراحل على القضاء بسبب قضية تتعلق بصفقة عمومية

61b1ae3b4c59b7137f3af882

ميقاتي يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية

61b1ad11423604334227dcfd

قوات ميانمار تحرق 11 شخصا أحياء في هجوم انتقامي

61b114404236047f8e75288a

لا صحة للأنباء عن تعيين السعودية قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان