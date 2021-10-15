الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 12:09 م

لبنان.. العثور على طائرة خفيفة سقطت في البحر قبل يومين

لبنان ٥


الوكيل الإخباري - عثرت فرق الإنقاذ اللبنانية، اليوم الجمعة، على الطائرة الخفيفة التي سقطت يوم الأربعاء الماضي في البحر قبالة شاطئ حالات.

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وقال رئيس وحدة الإنقاذ البحري، سمير يزبك، إن "الجيش عثر على الطائرة المدنية التي سقطت وحدد موقعها من خلال المركب المجهز بتقنية Sonar ويعمل على انتشالها".


إلا أن يزبك لم يقدم أي معلومات حول مصير الشابين اللذين كانا على متن الطائرة، ولا يزالون في عداد المفقودين.


يذكر أن الطائرة التي سقطت تابعة لنادي الطيران اللبناني، ومن طراز "سيسنا 172".


وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب من الأجهزة المعنية تركيز الجهود للبحث عن الطائرة و الراكبين اللذين كانا على متنها، فيما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قيادة الجيش اللبناني إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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