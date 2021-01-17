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الأحد، 17-01-2021 12:48 م

لبنان.. المستشفيات الخاصة تعلن إشغال أسرتها بالكامل

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الوكيل الاخباري - أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، أن كل الأسرة في المستشفيات الخاصة تم إشغالها بالكامل، وبالتالي فإنه "لا يوجد سرير واحد متاح لا لمريض كورونا ولا غيره".

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وقال هارون إن الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كوفيد - 19، فضلا عن امتلاء أقسام الطوارئ، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثا عن سرير، كاشفا أن مستشفيات لبنان تخطت طاقتها الاستيعابية.


ولفت هارون إلى أن "المستشفيات الخاصة ضاعفت خلال الشهر الماضي عدد أسرتها المخصصة لمرضى كورونا لتصل إلى 600 سرير في العناية الفائقة و1100 سرير عادي، مشيرا إلى أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم به، إذ إنها لا تستطيع تحمل تجهيز المزيد من الأسرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بسبب فقدان العملة الوطنية قيمتها، فضلا عن تخلف الدولة عن تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة.


وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس في آخر إحصائية لها أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1866، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 249158، حيث سجلت البلاد ارتفاعا حادا بعدد الإصابات اليومية خلال الأسبوعين الماضيين.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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