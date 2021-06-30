الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 02:47 م

لبنان: المستشفيات تحذر من كارثة صحية

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الوكيل الإخباري- حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، من أن "عددا من المستشفيات قد استنفذت المخزون الموجود لديها من مادة المازوت، وما تبقى لديها لا يكفي لتأمين احتياجات الـ 24 ساعة المقبلة".

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وقالت النقابة، "إننا نناشد المسؤولين المعنيين كافة إلى ضرورة تأمين هذه المادة للمستشفيات فورا، وإلا فنحن مقبلون على كارثة صحية، مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي، علما أننا أفدنا بأن الشركات الخاصة المستوردة ما زال لديها مخزون من هذه المادة".


وتجدر الإشارة، إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، حيث أن العملة اللبنانية فقدت نحو 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق من هذا الشهر بلغ 18000 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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