السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء توجه نصيحة لمن يقضي نهار رمضان أمام التلفاز

هل يعد "التدخين" من المفطرات؟.. الإفتاء تجيب

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

وقفات احتجاجية بالمملكة تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية

فلسطين النيابية تطالب باستدعاء السفير الاسرائيلي

تعميم من الأوقاف حول الإعتكاف في المساجد من الفجر حتى الشروق

مديريات الشباب تنفذ أنشطة متعددة في المحافظات

المملكة على موعد مع منخفض جوي خماسيني الأحد

الخلايلة: نتابع بغضب شديد ما قامت به الاحتلال من إنتهاك لحرمة الأقصى

الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا السبت - أسماء

السبت، 16-04-2022 02:13 ص

لبنان: المستشفيات تعاني انقطاعا في أدوية التخدير

R-9


الوكيل الإخباري - بدأت بوادر أزمة جديدة في القطاع الصحي في لبنان، في ظل انقطاع الأدوية وتوقف غالبية المستشفيات عن استقبال المرضى التابعين لمؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين قبل دفع مبالغ نقدية باهظة.

اضافة اعلان


وتتمثل الأزمة الجديدة بانقطاع في أدوية التخدير، وفق ما أعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الذي قال في تصريحات صحافية أمس الجمعة، "تشهد أدوية التخدير الموضعي تقريبا انقطاعا كليّا يصل إلى نسبة 90%، فيما يسجل نقص في مخزون التخدير العمومي لدى الأغلبية الساحقة من المستشفيات".


وأضاف، "بحسب المستوردين، فإن سبب الأزمة هو أن مصرف لبنان المركزي لم يفتح اعتمادات لاستيراد هذه الأدوية، التي ما تزال خاضعة لآلية الدّعم الحكومي".


وقال "هناك أنواع من أدوية التخدير مقطوعة كليا، ما يجبرنا كمستشفيات على التّقنين باستخدام المخزون لدينا، والذي لا يكفي أكثر من خمسة عشر يوما، وذلك من خلال تأجيل العمليّات غير المستعجلة".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
54386-999338931

مصر.. منع التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر

62598dbd4c59b717b90d4c76

روسيا تطرد 18 دبلوماسيا في بعثة الاتحاد الأوروبي

cb134db5-whatsapp-image-2022-04-15-at-7.10.15-pm

زيلينسكي يحذر العالم من احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

3202218141752612662551

موعد أول أيام عيد الفطر فلكيا

625968c44c59b722813971b6

تحذير للمصريين من يوم الأحد المقبل

420224224035988119236

فرنسا ستعيد سفارتها في أوكرانيا إلى كييف

أخبار متعلقة
medium_2022-03-07-3488963d7d

لبنان: أزمة رغيف على وقع انقطاع الطحين

main_image624eff727866c

تعرف على قائمة الأثرياء العرب لعام 2022 - أسماء

image (1)

السيسي يستقبل بن زايد في مطار شرم الشيخ

135336

السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص بإمدادات البترول للأسواق العالمية

e4900cfd63c7461891cbae597104e339_810x540

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

image

الرئيس الأوكراني يمدد الاحكام العرفية للمرة الثانية في البلاد