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الإثنين، 28-09-2020 07:40 ص

للتعامل مع تداعيات انفجارات مرفأ بيروت

لبنان .. انتشار قوات اليونيفل في بيروت

لبنا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) أنه بناءً على طلب من القوات المسلحة اللبنانية، نشرت اليونيفل، الأحد، مفرزة تضم قوة متعددة الجنسيات في بيروت، لمساعدة السلطات اللبنانية في جهودها الآيلة للتعامل مع تداعيات انفجارات مرفأ بيروت المأساوية التي وقعت في 4 آب/أغسطس.

وأشارت في بيان لها، أن "الانتشار يأتي في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ "إجراءات مؤقتة وخاصة" لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات، وانتشر جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل في العاصمة اللبنانية ومعهم آليات ثقيلة ومعدات أخرى".

ولفتت اليونيفل إلى أن "المساعدة التي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال حوالي ثلاثة أسابيع، ستكون عملياتية في المرفأ وكذلك في وسط المدينة بفريق عمل يرتكز على المهندسين. كما ستكون مجالات الدعم الرئيسية على الشكل الآتي، إزالة الأنقاض وأعمال البناء من أجل تسهيل الاستئناف السريع للعمليات في مرفأ بيروت".

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وقال رئيس البعثة وقائدها العام ستيفانو ديل كول: "إنها لحظة خاصة لنا جميعاً في اليونيفيل لكوننا نقدم بعض الدعم الملموس للسكان المحتاجين"، مضيفاً: "من المهم لبعثة مثل اليونيفيل تضم أكثر من عشرة آلآف جندي أن تساعد البلد الذي يستضيفنا منذ أكثر من 42 عاماً".


وأشار إلى أن الدعم يتماشى مع النداء الأخير لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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