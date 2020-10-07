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الأربعاء، 07-10-2020 01:36 م

لبنان... تحديد موعد نيابي لتسمية رئيس الحكومة الجديدة

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيجتمع في 15 أكتوبر/ تشرين الأول لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.

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ونقلت وكالة "رويترز" بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وجاء فيه: "يجـري فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس الـواقع فيه 15 أوكتوبر/تشرين الاول 2020 في القصر الجمهوري في بعبـدا".


ونشرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية جدولا فيه توقيت إجراء الاستشارات النيابية مع الكتل المختلفة.


واستقالت الحكومة اللبنانية الأخيرة في أعقاب انفجار مدمر في مرفأ بيروت أسفر عن وفاة نحو 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.


واعتذر مصطفى أديب الذي كان مكلفا بتشكيل حكومة جديدة في أواخر الشهر الماضي وسط خلافات بشأن المناصب الوزارية.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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