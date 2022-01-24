الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الاردن يسجل أعلى حصيلة بعدد اصابات كورونا منذ بداية الجائحة

الإثنين، 24-01-2022 03:49 م

لبنان تدين هجوم الحوثيين الصاروخي على أبوظبي

5fc89be542360440bd159835


الوكيل الإخباري-دانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي.

اضافة اعلان

 

حيث قالت على حسابها الرسمي في تويتر :"تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره.تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة و شعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها".

 

 

المصدر: تويتر

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_6

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

230

لبنان.. سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

1707325_0

الكويت تخلي سبيل 3 متهمين بقضية تمويل حزب الله

79-213242-sudan-internet-service-back_700x400

جنوب السودان.. مصرع 31 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية

1027377724_0_326_3500_2295_1920x0_80_0_0_de2f1deba34a091edf664237bfaa2473

الصومال.. مقتل 3 وإصابة 10 آخرين على الأقل بهجوم مسلح على مطعم

59679659_101

ألمانيا.. مقتل مسلح وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق نار في احدى الجامعات

أخبار متعلقة
149043

السفارة الأمريكية في الإمارات تنصح رعاياها بتوخي الحذر

ع

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين في أبو ظبي

أمنه

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الأحد لإدانة هجوم الحوثي

5ded828a-1ca9-42eb-be92-1cbe256e015f

مجلس الأمن يلتئم الجمعة لمناقشة هجمات الحوثي على أبوظبي

1048942744_0_0_3000_2026_1920x0_80_0_0_a917603a170d103dfadc73c7309f704b

الإمارات: صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم بعضها تم اعتراضه

سعو

السعودية: نقف مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها