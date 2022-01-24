لبنان تدين هجوم الحوثيين الصاروخي على أبوظبي

الوكيل الإخباري-دانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إمارة أبو ظبي.



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حيث قالت على حسابها الرسمي في تويتر :"تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره.تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة و شعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها".

تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره.تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة و شعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) January 24, 2022

المصدر: تويتر