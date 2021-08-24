لبنان.. تعذر تزويد مناطق واسعة بالمياه لشح وقود تشغيل المضخات

الوكيل الاخباري - اعتذرت مؤسسات المياه الحكومية في لبنان، الثلاثاء، لعدم تزويد العديد من المناطق في العاصمة بيروت (غرب) والشمال وجبل لبنان (شرق العاصمة)، بالمياه، بسبب عدم تسلم مادة المازوت من شركات النفط لتوليد الطاقة اللازمة للمضخات.



وأعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (أكبر محافظتين) في بيان، أنها "مضطرة لتنفيذ برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة ضمن نطاق صلاحيتها، بسبب عدم تسلم المازوت من المنشآت وشركات النفط لتشغيل المضخات".

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