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الثلاثاء، 01-03-2022 04:02 م

لبنان تعلن عن شروط الدخول إليها عبر الحدود البرية

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الوكيل الإخباري-أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن شروط الدخول عبر الحدود البرية إلى لبنان.

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وفي بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت المديرية العامة للأمن العام هذه الشروط، وهي الآتية:


شروط الدخول عبر الحدود البرية
- استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2021 وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا تاريخ 02 فبراير 2022، وعملا بكتاب وزارة الصحة العامة الصادر بتاريخ 28 فبراير 2022، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط السماح بالدخول إلى لبنان وفقاً لما يلي:
عبر كافة المراكز الحدودية البرية


- أولا: السماح بالدخول كافة أيام الأسبوع لكل من:
• اللبنانيين وأفراد عائلاتهم حصرا (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، ابن، ابنة) الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.


• السوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان والسوريين الحائزين على إقامات مؤقتة لمدة 6 أشهر عدة سفرات (سمات خروج وعودة).

• العرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقا للتعليمات المرعية الإجراء.

 

على أن يكون الوافدون أعلاه حائزين على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا وفقا للأصول، أو إبرازهم نتيجة سلبية لفحص PCR من البلدان القادمين منها لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها 48 ساعة كحد أقصى، أو نتيجة سلبية من فحص "Covid-19 Antigen rapid test" لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها 24 ساعة كحد أقصى، وذلك عند وصولهم المعابر البرية.


ملاحظة: تطبق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه على الوافدين إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر البحرية.

- ثانيا: السماح بالدخول كافة أيام الأسبوع لكل من:
• السوريين القادمين لمراجعة السفارات الأجنبية والعربية العاملة في لبنان (موعد سفارة)، على أن يكون بحوزتهم جوازات سفر صالحة ومستند خطي صادر عن السفارة المنوي مراجعتها وفحص PCR نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره 48 ساعة، أو نتيجة سلبية من فحص "Covid-19 Antigen rapid test" لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها 24 ساعة كحد أقصى أو على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا وفقا للأصول، ومنحهم 24 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.
أما فيما خص القادمين لمراجعة السفارة التركية، فيجب أن تكون المستندات صادرة عن شركة "VFG" VISA FOR THE GLOBE المتعاقدة مع السفارة التركية.


• السوريين القادمين للعلاج الطبي وبرفقتهم شخصين على الأكثر وحصرا بالأصول أو الفروع لأصحاب العلاقة وذلك لمراجعة مستشفى أو طبيب، شرط حيازتهم على تقرير طبي خطي يثبت ذلك وفحص "PCR" نتيجته سلبية لا يتعدى تاريخ صدوره 48 ساعة، أو نتيجة سلبية من فحص Covid-19" "Antigen rapid test لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها 24 ساعة كحد أقصى أو على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا وفقا للأصول، ومنحهم 48 ساعة مع إفادة مغادرة كحد أقصى.


• الراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار ومنحهم 24 ساعة مع إفادة مغادرة، شرط حيازتهم على تذكرة سفر وفحص "PCR" نتيجته سلبية صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة السورية لا يتعدى تاريخ صدوره 48 ساعة، أو نتيجة سلبية من فحص Covid-19" "Antigen rapid test لا يتعدى تاريخه مهلة أقصاها 24 ساعة كحد أقصى أو على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا وفقا للأصول، وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة.


وأضاف الأمن العام ملاحظة، وهي: "يمكن السماح للأشخاص الذين كانوا قد غادروا لبنان إلى سوريا بموجب فحص كورونا "PCR" نتيجته سلبية، العودة بنفس هذا المستند ضمن مهلة لا تتجاوز 96 ساعة من تاريخ صدور نتيجته".



 




 

 


 

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