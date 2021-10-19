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الثلاثاء، 19-10-2021 12:23 م

لبنان: تقريب موعد الانتخابات النيابية

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الوكيل الاخباري- وافق مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس المقبل.

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هذا واعترض رئيس التيار الوطني، جبران باسيل، على تغيير موعد الانتخابات وتقريبها، لافتا إلى أن "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية.


في حين رد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، على باسيل بالقول: "صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة".

وخلال لجلسة النيابية، قال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي: "سنقوم بكل جهدنا للعمل على اجراء الانتخابات ضمن المهل القانونية  وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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