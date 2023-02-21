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الثلاثاء، 21-02-2023 10:19 ص

لبنان.. تكليف وزير الداخلية بحصر المباني المتصدعة

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الوكيل الإخباري - أثار الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا، الخوف في نفوس سكان الأبنية القديمة في لبنان، بعدما وصلت ترددات الزلزال إلى بيروت وطرابلس، حيث تملأ التصدعات العديد من المباني.

وبعد الهزة التي ضربت البلاد مساء أمس الاثنين، جرى تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام المولوي، من قبل رئاسة الحكومة اللبنانية، بالتواصل مع البلديات في مختلف المناطق اللبنانية بغية مسح المباني المتصدعة بشكل رسمي.

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وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إن "المولوي سيرسل اليوم الثلاثاء كتابا الى جميع رؤساء البلديات على كل الأراضي اللبنانية لتزويده في خلال أسبوع بلائحة بالأبنية الأيلة للسقوط أو التي تصدعت جراء الزلزال، وكوزارة أشغال عامة ونقل".


وأعلن أنه "بطلب من رئيس الحكومة، سأرسل كتابا الى جميع المعنيين بضرورة التشدد من قبل التنظيم المدني بالنسبة إلى مواصفات الزلازل للأبنية التي ستقام، والتسريع والتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية بالنسبة إلى تسريع المعاملات في التنظيم المدني"، مشيرا إلى أنه "تمت دعوة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، لدعم الحكومة اللبنانية لإجراء صيانة للأبنية المتصدعة".


وكشف حمية أنه "بعد أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية بعدد الأبنية وكلفتها فسيتم تزويد الهيئة العليا للإغاثة بسلفة خزينة لتقوم أيضا بدور الصيانة بالتنسيق مع البلديات".

 

RT

 




 

 


 

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