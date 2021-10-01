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الجمعة، 01-10-2021 07:31 م

لبنان .. توقيف سوريين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوى الأمن اللبناني أوقفت عربتين بشمال لبنان تقل سوريين كانوا ينوون الدخول الى لبنان عن طريق التهريب.

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كما أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في عكار عربتين تبين ان في داخلهما سوريين كانوا ينوون الدخول الى لبنان عن طريق التهريب، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مع عناصر الدورية.


وتم توقيف المجموعة المؤلفة من ثمانية سوريين، علما أن التحقيقات جارية للاشتباه بعلاقة بعضهم "بمجموعات إرهابية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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