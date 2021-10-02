السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 03:39 م

لبنان..توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا

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الوكيل الإخباري - أعلن جهاز أمن الدولة اللبناني، اليوم السبت، توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان، بعد عملية رصد ومتابعة.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة: "بعد توافر معلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني عن عملية تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار، سيرا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دورياتنا من توقيف سيارة فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وبداخلها السائق اللبناني "أ. م"، وثمانية رجال، وامرأتان، وأربعة أولاد، جميعهم من التابعية السورية".

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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