لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الوكيل الاخباري- أفاد الإعلام اللبناني بأن بحرية الجيش في شمال البلاد، أوقفت مركبا سوريا دخل المياه الإقليمية عن طريق الخطأ آتيا من الجانب السوري ووجهته قبرص.

اضافة اعلان

وأشار موقع النشرة" الإخباري إلى أن دورية من بحرية الجيش قبالة الشواطئ الشمالية لمحافظة عكار، قامت بإيقاف مركب سوري دخل المياه الإقليمية عن طريق الخطأ آتيا من الجانب السوري ووجهته قبرص، وعلى متنه عدة أشخاص سوريين.



وأكدت "النشرة" أنه "تمت مصادرة المركب، وأحيل الأشخاص الذين كانوا على متنه الى القضاء المختص حيث بوشرت التحقيقات".

المصدر: روسيا اليوم