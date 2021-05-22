لبنان .. حزب الله يدعو الأطراف لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة

الوكيل الإخباري - شدد رئيس كتلة "حزب الله" النيابية محمد رعد، خلال جلسة برلمانية لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني بشأن تأليف الحكومة، على أن الاتفاق هو المدخل الضروري واللازم لتشكيل الحكومة.



ودعا رعد الجميع إلى وجوب الإسراع بتشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقال: "دعونا لا نضيع مزيدا من الوقت، ولنتبادل التنازلات لحساب بلدنا ونتصرف بواقعية ومسؤولية".

اضافة اعلان



وأكد رعد أنه "في الأزمات، ليس متاحا أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالبا أن يتخلى طرف آخر عن كل ما يريد، ويمكن تشخيض الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة خلال هذه المرحلة".



واعتبر رعد أن "الاتفاق بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية هو أصل يصدر عنه مرسوم تشكيل الحكومة، وتوقيعهما على مرسوم التشكيل معا، هو فرع لذلك الأصل".



وكان عون ذكر في رسالة بعثها للبرلمان اللبناني أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ" البلاد من أزمتها المالية.



وكتب الرئيس عون، في رسالته "أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة". وحضر الحريري جلسة البرلمان التي تم خلالها تلاوة الرسالة.



وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية في أكتوبر الماضي، لكنه عجز عن الوصول إلى اتفاقات تؤدي إلى إنجاز تشكيلة حكومية ترضي الأطراف.

المصدر : روسيا اليوم