الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

الإدارية ترد طعنا لسيدة مصرية اتخذ المحافظ قرارا بإبعادها

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

الخميس، 02-12-2021 10:30 ص

لبنان .. حظر تجول ليلي لغير المطعمين ضد كورونا ابتداءً من 17ديسمبر

lebanon


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات اللبنانية عن فرض حظر تجول ليلي على غير المحصنين ضد كورونا اعتبارا من 17 ديسمبر الحالي وحتى 9 يناير المقبل، كما ألزمت موظفي القطاع العام بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

اضافة اعلان


وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقررات اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات كورونا الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.


وقال الأبيض إن اللجنة قررت أنه "اعتبارا من 10 يناير 2022، يفرض على العاملين والأجراء في كل من القطاعات التالية: القطاع الصحي، القطاع التربوي، القطاع السياحي، قطاع النقل العام، الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها، القطاع العسكري والأجهزة الأمنية أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج".


وطلب من الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية كافة التشدد في تطبيق تلك الإجراءات.


وتابع أنه "اعتبارا من تاريخ 17 ديسمبر 2021 ولغاية 9 يناير 2022 ضمنا ومن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، تفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويستثنى من ذلك الأشخاص الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر".


وأردف قوله: "يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الاستحصال مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-10-30T144437Z_1832505733_RC2EKQ9I5EE3_RTRMADP_3_LEBANON-CRISIS-SAUDI

جورج قرداحي يهنئ الإمارات بعيدها الـ50

61a605e54c59b72d6460f917

مصر تطالب بتعويض بآلاف الجنيهات من بعض الطلاب

292879_Large_20141214033053_47

شاهد .. عواصف تثير الرعب والفزع في الاسكندرية

thumbs_b_c_58ea97097fd0a7d0b35bfae47bc5d217

6 خطوات يتعين على المسافرين المصريين إلى السعودية اتخاذها

thumbs_b_c_0f54e6d7f4f0612ea15f9c712b45c939

الجزائر تشترط جواز التلقيح ضد كورونا لدخول ومغادرة البلاد عبر البحر

614efd494c59b7434a0d4b84

الحكومة الجزائرية تعلن عن صندوق مخصص للرعايا الجزائريين في الخارج