لبنان .. حظر تجول ليلي لغير المطعمين ضد كورونا ابتداءً من 17ديسمبر

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات اللبنانية عن فرض حظر تجول ليلي على غير المحصنين ضد كورونا اعتبارا من 17 ديسمبر الحالي وحتى 9 يناير المقبل، كما ألزمت موظفي القطاع العام بتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

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وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقررات اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات كورونا الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.



وقال الأبيض إن اللجنة قررت أنه "اعتبارا من 10 يناير 2022، يفرض على العاملين والأجراء في كل من القطاعات التالية: القطاع الصحي، القطاع التربوي، القطاع السياحي، قطاع النقل العام، الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها، القطاع العسكري والأجهزة الأمنية أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج".



وطلب من الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية كافة التشدد في تطبيق تلك الإجراءات.



وتابع أنه "اعتبارا من تاريخ 17 ديسمبر 2021 ولغاية 9 يناير 2022 ضمنا ومن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، تفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويستثنى من ذلك الأشخاص الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر".



وأردف قوله: "يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الاستحصال مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة".



روسيا اليوم

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