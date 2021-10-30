لبنان: خلية الأزمة تتحرك لمعالجة تداعيات الأزمة مع السعودية

الوكيل الإخباري - بدأ لبنان الرسمي، اليوم السبت، تحركا لمعالجة الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية.

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وعقدت خلية الأزمة التي طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنشائها في وزارة الخارجية اجتماعها الأول برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وعدد من الوزراء وحضر جانبا من الاجتماع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية ريتشارد مايكلز.



وأعلن وزير الخارجية في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع أن الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة.

وأضاف لقد تواصلنا مع الأميركيين لحضور الاجتماع لمعالجة الأزمة الراهنة.



وقال وزير التربية عباس حلبي" إن العمل الحكومي مستمر، ولا يمكن ترك البلاد دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها"، لافتاً إلى "إن أملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريباً".

بترا