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الإثنين، 24-01-2022 04:27 م

لبنان.. سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

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الوكيل الإخباري-أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا عائلته في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها.

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وقال الحريري في مؤتمر صحافي: "من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالي: أولا، تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها".

 

وأضاف:" ثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار. لأحبتي ابناء وبنات مدرسة #رفيق_الحريري: نحن باقون بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي.

 

 

 

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