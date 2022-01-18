الثلاثاء 18-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية: لن نُجبر طلبة المدارس على أخذ لقاح كورونا

مهيدات: 54956 زيارة تفتيشية للغذاء والدواء خلال العام الماضي

أكثر من 380 ألف مُسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

طعن فتاة خلال مشاجرة نسائية في عمّان والأمن يحقق

توضيح من التعليم العالي بشأن موعد اعلان المنح والقروض الداخلية

مصدر حكومي يُرجح اعتماد تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط

وفاة عشريني وإصابة آخر بتدهور دراجة نارية

الاوبئة تكشف عن الاشخاص الأكثر عرضة للاصابة بأوميكرون في المملكة

المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي - أسماء

4.6 مليار دولار مساعدات ملتزم بها للأردن في 2021

الثلاثاء، 18-01-2022 01:57 م

لبنان .. شخص يحتجز عشرات الأشخاص في بنك ويهدد بتفجيره

f55abf67-8cfd-48c4-8c53-83efe40a4ab5


الوكيل الإخباري-قام أحد الأشخاص في لبنان باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين"، مهددا بـ"حرق البنك وتفجيره" وفق ما أفاد موقع لبنان 24.

وأوضح موقع "لبنان 24" أن "المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله".

اضافة اعلان

 

وأشارت قناة "الجديد" إلى أن "مواطنا لبنانيا أقدم على احتجاز الموظفين داخل أحد المصارف في جب جنين، وعمد إلى رشهم والمصرف بمادة البنزين"، لافتة إلى أن "المواطن الذي كان مسلحا طالب بأمواله المودعة في المصرف"، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وضربت طوقا أمنيا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1039895325_0_247_2767_1803_1920x0_80_0_0_a4680fd4ed05030ac9cbbc294db70e7d

رئيس كازاحستان السابق :ليس هناك صراع بين النخبة ولم أغادر البلاد

3bfbada09698fb2d16edb4a4cf13c9bd_XL-810x455

كيانات سودانية تعلن العصيان المدني الثلاثاء

resize

التحالف بقيادة السعودية ينفذ ضربات على صنعاء ومقتل نحو 20 شخصا

1-1494310

26 ضحية بزلزالان مزدوجان يضربان غرب أفغانستان

أدنوك-320

شركة بترول أبو ظبي 'أدنوك' تصدر بيانا حول حادث الانفجار في البلاد

838

الشرطة السودانية: مقتل 7 وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

أخبار متعلقة
61e65b104c59b70c16102ab6

رئيس الحكومة اللبنانية يدين تفجيرات الإمارات

4a691285-755d-46ae-a0a3-c7b48b60021d_16x9_1200x676

الأمم المتحدة: لا شروط على المساعدات الإنسانية للبنان

لبنان 3

وسائل إعلام لبنانية: انفجار غامض يهز مدينتين - فيديو

FImHNfRWYAAlT_7

انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت ومناطق واسعة بلبنان

5e7e00bc4236040f4b37244b

لبنان تعلن عن اجراءات جديدة للقادمين إلى اراضيها

2022_1_2_19_58_51_261

لبنان يعلن تسجيل إصابات بعدوى فلورونا