لبنان .. شخص يحتجز عشرات الأشخاص في بنك ويهدد بتفجيره

الوكيل الإخباري-قام أحد الأشخاص في لبنان باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين"، مهددا بـ"حرق البنك وتفجيره" وفق ما أفاد موقع لبنان 24.



وأوضح موقع "لبنان 24" أن "المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله".

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وأشارت قناة "الجديد" إلى أن "مواطنا لبنانيا أقدم على احتجاز الموظفين داخل أحد المصارف في جب جنين، وعمد إلى رشهم والمصرف بمادة البنزين"، لافتة إلى أن "المواطن الذي كان مسلحا طالب بأمواله المودعة في المصرف"، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وضربت طوقا أمنيا.





روسيا اليوم

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