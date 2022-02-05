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السبت، 05-02-2022 04:25 م

لبنان: ضبط لبنانية متورطة بتهريب 150 ألف حبة كبتاجون إلى إحدى الدول العربية

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الوكيل الاخباري - ضبطت قوى الأمن اللبنانية 27 كيلوغراما من ماّدة الكبتاغون المخدّرة، معدة للتصدير إلى دولة عربية بعد تغليفها بمادّة الشوكولاتة، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات.

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ووفق بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توافرت معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لعملية تهريب كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة "كبتاغون" إلى إحدى الدول العربية، ونتيجة الاستقصاء والتحريات المكثّفة، جرى تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه، وعُثِرَ بداخله على 27 كيلوغراما من ماّدة الكبتاغون المخدّرة، أي بما يوازي 150 ألف حبّة تمّ طحنها وتوضيبها في أكياسٍ صغيرة، وتغليفها بمادّة الشوكولاتة، ووضعها في علب مخصّصة للحلويات".


وأضاف البيان "أنه تمّ توقيف متورّطة في هذه العملية، وهي لبنانية وضُبطت بحوزتها بطاقة هوية مزوّرة تستخدمها في عمليات التهريب، إضافةً إلى كميّة من حبوب "الكبتاغون".

 




 

 


 

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