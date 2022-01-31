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الإثنين، 31-01-2022 04:43 م

لبنان: ضبط 17 شبكة تجسس لصالح إسرائيل

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الوكيل الإخباري-كشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الإثنين، عن ضبط 17 شبكة تجسس تعمل لمصلحة إسرائيل في البلاد.

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جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي للصحفيين بينهم مراسل الأناضول، عقب جلسة لمجلس الوزراء في العاصمة بيروت.


وقال الحلبي إن "الوزير مولوي أطلع مجلس الوزراء على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبين أن دور هذه الشبكات محلي وإقليمي"، دون مزيد من التفاصيل.


وكانت وسائل إعلام محلية لبنانية أفادت الإثنين، بأن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي فككت عدة شبكات تجسس إسرائيلية تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولا إلى سوريا.


وقالت صحيفة "الأخبار" القريبة من "حزب الله" إن "شعبة المعلومات خاضت أكبر عملية أمنية في تاريخها ضد التجسس الإسرائيلي".


وأشارت إلى أن "أكثر من 35 شخصاً خضعوا للتحقيق بهذا الملف".


وذكرت الصحيفة أن "أهداف تلك الشبكات لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة (حزب الله) ومراكزها، بل بعملية مسح تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، سيما حركة حماس".


وأضافت أنه "تبيّن وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد أحد عناصره كان بمهام في سوريا".


وفي السنوات الماضية، أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية العديد من الأشخاص الذين يعملون لصالح إسرائيل.


ولا تزال إسرائيل تحتل جزء من الأراضي اللبنانية هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعدما انسحبت من مناطق أخرى عام 2000 بعد احتلال دام أكثر من عقدين.

 

الأناضول

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