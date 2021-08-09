الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي يلتقي رئيس المحكمة الدستورية

افتتاح مركز تطعيم في المفرق الحكومي ضد فيروس كورونا

افتتاح التوسعة الجديدة لمدرسة حليمة السعدية في الرصيفة

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

القبض على شخصين اعتديا على مهندس بواسطة أداة حادة

استثمارات قطر في الأردن تبلغ 4.5 مليار دولار لأول مرة

لبنان على أبواب أزمة جديدة.. الغاز يكفي لـ10 أيام فقط

جامعة البلقاء: تحويل محتوى 12 مساقا دراسيا إلى تسجيلات صوتية

كوريا الجنوبية تستعد للبدء في إنتاج لقاح سبوتنيك لايت في سبتمبر المقبل

فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء القبض على مطلوب في عمان - شاهد

الإثنين، 09-08-2021 04:45 م

لبنان على أبواب أزمة جديدة.. الغاز يكفي لـ10 أيام فقط

61112b384c59b728c400bd73


الوكيل الاخباري- أعلن نقيب موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، اليوم الإثنين، أن مادة الغاز الموجود في البلد تكفي لمدة 10 أيام فقط.

اضافة اعلان

 

وقال أبو شقرا: "أجرينا عدة اتصالات صباحا مع رئيس تجمع الشركات، جورج فياض، الذي أكد أن هناك صعوبة بالموافقات المسبقة الصادرة عن مصرف لبنان، والدولة تعلم بذلك"، مطالبا بالاهتمام بهذا الموضوع "لأن هناك صعوبة كبيرة بسبب غياب هذه المادة، في وقت أن السوق بحاجة لـ 17 مليون ليتر يوميا للاستهلاك".

وتوجه نقيب موزعي المحروقات إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: "الشعب بحاجة إليكم في هذا الوضع الصعب، فماذا تنتظرون؟ الاتصالات تأتينا من كل المناطق اللبنانية على حساب 100 ليتر مازوت، والمسؤولون غير واعين لما يحدث".

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
611111ee423604732306e1e4

تركيا تسيطر على حرائق غاباتها

6110bb9d4c59b717005d1bd6

'طالبان' تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤون أفغانستان

5efc9f8f4236044ac56dea89

التحالف العربي يعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط

82021812426261944298

السعودية .. استقبال طلبات العمرة ابتداءً من اليوم

61107a7e423604798a6b885d

ثوران بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية

w

سكرتير ترامب يرجح ترشحه للرئاسة بـ 2024

أخبار متعلقة
w

نصر الله : أي غارة إسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما

1048990613_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_f02579f313651578d7c954768693749b

المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان

6e51e850-22aa-4c26-9b79-2e22c2afbfa2_16x9_1200x676

تفعيل الإنذارات.. صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

e

ميقاتي : تقدم بطئ في تشكيل الحكومة

610a855f4c59b7202a13ad49

السيسي يوجه رسالة للشعب اللبناني

610a7b434236043020537abd

تجدد قصف الاحتلال المدفعي لجنوب لبنان