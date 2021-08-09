لبنان على أبواب أزمة جديدة.. الغاز يكفي لـ10 أيام فقط

الوكيل الاخباري- أعلن نقيب موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، اليوم الإثنين، أن مادة الغاز الموجود في البلد تكفي لمدة 10 أيام فقط.



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وقال أبو شقرا: "أجرينا عدة اتصالات صباحا مع رئيس تجمع الشركات، جورج فياض، الذي أكد أن هناك صعوبة بالموافقات المسبقة الصادرة عن مصرف لبنان، والدولة تعلم بذلك"، مطالبا بالاهتمام بهذا الموضوع "لأن هناك صعوبة كبيرة بسبب غياب هذه المادة، في وقت أن السوق بحاجة لـ 17 مليون ليتر يوميا للاستهلاك".



وتوجه نقيب موزعي المحروقات إلى المسؤولين اللبنانيين قائلا: "الشعب بحاجة إليكم في هذا الوضع الصعب، فماذا تنتظرون؟ الاتصالات تأتينا من كل المناطق اللبنانية على حساب 100 ليتر مازوت، والمسؤولون غير واعين لما يحدث".



هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.



المصدر: روسيا اليوم