لبنان.. عمّال هيئة الاتصالات يطلقون إضرابا مفتوحا عن العمل

الوكيل الإخباري-بدأ العاملون في هيئة "أوجيرو" (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان، الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجاً على عدم زيادة رواتبهم ومخصصاتهم الاجتماعية.

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جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس التنفيذي لنقابة هيئة "أوجيرو" وصل الأناضول نسخة منه.



وأشار البيان إلى أن "الإضراب يأتي بسبب عدم زيادة رواتب وأجور العاملين، وبسبب عدم تأمين (الحكومة) الأموال اللازمة لكلفة بدل النقل اليومية للعاملين، والمساعدات الاجتماعية المخصصة لهم".



وأكد المجلس في بيانه أن "الإضراب يتضمن عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة على كافة الأراضي اللبنانية".



ولفت إلى "عدم تأمين الأموال اللازمة والضرورية (من قبل الحكومة) لتشغيل قطاع الاتصالات مثل كلفة المحروقات وصيانة المعدات وغيرها".



وحتى الساعة 6:10 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة اللبنانية على بيان مجلس نقابة هيئة "أوجيرو".



ويبلغ عدد موظفي "أوجيرو" حوالي 2500 وهي تتبع لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.



ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن شح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى.

الاناضول

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