الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 12:30 م

لبنان.. عون يبحث مع وزير العدل أحداث الطيونة

عون


الوكيل الإخباري - التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأحداث الدامية التي وقعت في الطيونة يوم أمس الخميس، والتي أدت إلى وفاة 7 أشخاص وجرح 32.

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وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون عرض مع خوري لضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى لاسيما بعد تعيين أربعة أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس اليمين القانونية.


كما تطرق الحديث إلى التحقيقات الجارية في الأحداث الدامية التي وقعت في الطيونة وضرورة الإسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات.


وكان مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" تجمعوا يوم أمس الخميس، في منطقة الطيونة قبيل التوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار (قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت)، وقالت قيادة  الجيش اللبناني إن "المحتجين تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، مما أدى إلى وقوع اشكال وتبادل لإطلاق النار".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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