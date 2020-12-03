الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 02:18 م

بالرغم من الأزمة المالية في البلاد

لبنان .. قانون لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

عون
الرئيس اللبناني ميشال عون


الوكيل الإخباري - وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ورواتب لذوي الضحايا في انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " اللبنانية ، أن القانون رقم "196" يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.

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وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 وفاة ، وستة آلاف مصاب ودمارا هائلا في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.


يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية كبيرة، وانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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