السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسعار النفط تنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع.. وبرنت عند 112.55 دولار للبرميل

الأردن وألمانيا يستضيفان المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى للطاقة المستدامة

بايدن: التحالف بين واشنطن وسيول يعمل على ردع كوريا الشمالية

القواسمي: أسعار الألبسة ستبقى مستقرة بحال تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية للتخمين

اليمن يطالب لبنان بالإفراج عن 250 مليون دولار محتجزة لدى أحد مصارفه

الأشغال تحذر من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية

14 إصابة إثر حادثي تصادم بين 13 مركبة في إربد

ارتفاع سعر الروبل لمستوى قياسي أمام الدولار يثير ضجة في مواقع التواصل

لبنان: لا توجد إصابات بجدري القردة في البلاد

ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا اليوم

السبت، 21-05-2022 10:18 ص

لبنان: لا توجد إصابات بجدري القردة في البلاد

tbl_articles_article_30797_9560f31e0e0-9242-4f66-83d5-c7e1c43ecc23


الوكيل الاخباري- كشف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن عدم وجود أي حالة من "جدري القردة" في لبنان حتى الآن.

اضافة اعلان

 

و أكد فراس الأبيض أنه "لا وجود لحالات من "جدري القردة في لبنان حتى الآن".

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أنه "فور اكتشاف أي حالة بالبلاد، ستعلن عنها الوزارة فورا".

وتشهد أوروبا حاليا أكبر انتشار لحالات جدري القردة في تاريخها، حيث أعلنت إسبانيا والبرتغال عن حالات مؤكدة ومشتبه بها.

وبينما يشدد المرض المداري قبضته على القارة، تطلب وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) من "الجميع" أن يكونوا على اطلاع بالأعراض الرئيسية.

وشخصت إصابة شخصين آخرين بجدرى القرود في المملكة المتحدة منذ بداية مايو، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى تسعة. 

وأثارت البيانات الأخيرة مخاوف من انتشاره على مستوى العالم في الأشهر المقبلة. 

وأصدرت UKHSA نصيحة جديدة تطلب من الجميع البقاء متيقظين للطفح الجلدي غير المعتاد حول الفم والمنطقة التناسلية.

وفي تحديث جديد، قال مدير الصحة العامة في لندن البروفيسور كيفين فينتون: "قمنا مؤخرا بتشخيص عدد من الحالات الجديدة لمرض جدري القردة في إنجلترا، وتحديدا في منطقة لندن الكبرى. وفي هذه المرحلة، نطلب من الجميع أن يكونوا على دراية بالعلامات والأعراض التي تشمل الطفح الجلدي حول الفم، وكذلك حول المنطقة التناسلية. نحن نطلب بشكل خاص من الرجال المثليين وثنائيي الجنس، الذين رأينا نسبة متزايدة من الحالات بينهم، أن يكونوا على اطلاع على مرض جدري القردة".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق تحذيرا خطيرا مع اكتشاف أربع حالات أخرى من جدري القرود في المملكة المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
852

بايدن: التحالف بين واشنطن وسيول يعمل على ردع كوريا الشمالية

6288796542360454147de06c

بلومبرغ: جونسون يعرقل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا

62883395423604775d346747

جونسون وأردوغان يتفقان على العمل من أجل رفع الحصار عن صادرات الحبوب الأوكرانية

ق

"جدري القرود" يرعب أوروبا.. أول إجراء للوقاية منه

اع

إعصار في غرب ألمانيا يصيب عشرات الأشخاص بجروح

ح

حريق يوقف حركة الطيران ساعتين في مطار جنيف

أخبار متعلقة
520221673119228014186

تجدد آزمة المحروقات في لبنان

Doc-P-953172-637883822981944131

النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان- أسماء

FS1BaGgWQAAzWjE

من هم الفائزون بالانتخابات النيابية اللبنانية.. اليكم النتائج غير النهائية

news-140522-lebanon.election_0

ما هي آخر النتائج في دائرتي الشمال الأولى والثانية في لبنان؟

5201822171053478

تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها

www

إغلاق صناديق الاقتراع في لبنان وبدء عمليات الفرز