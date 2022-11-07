لبنان: لجنة الصحة توصي الحكومة بإعلان حالة طوارئ لمكافحة الكوليرا

الوكيل الاخباري- دعت لجنة الصحة في البرلمان اللبناني، الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ في الوزارات والإدارات المعنية، بمكافحة وباء الكوليرا والاستفادة من تجربة لبنان في جائحة كورونا.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، مع وزير الصحة للبناني فراس الأبيض للاطلاع على واقع الوباء والتدابير المتخذة لمكافحته، في ظل إعلان الوزير أمس أن الوباء قد تفشى.



وطالبت اللجنة الحكومة بممارسة الضغط على المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين السوريين، لمكافحة الوباء ومنع انتشاره خاصة في مخيمات النازحين.



وقال رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله في تصريح صحافي "مشكورة الدولة الفرنسية التي أمنت 13400 ألف لقاح، وجرى توزيعها على المناطق المصابة بالأساس، ومراكز الاكتظاظ السكاني، حيث كان هنالك تركيز على السجون".



وأشار إلى "أن وزارة الصحة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 600 ألف لقاح من منظمة الصحة العالمية وسيقدم وزير الصحة طلبا لمليون وثمانمائة ألف لقاح إضافي، ليجري تحصين المجتمع اللبناني من هذا الوباء الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة اللبنانيين والاقتصاد اللبناني".



وأعلن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن مصر أرسلت إلى لبنان شحنة أدوية تقدر بـ 1705 أطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية لمواجهة الوباء.

بترا