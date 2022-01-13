لبنان.. محتجون يقطعون عددا من الطرق

الوكيل الإخباري - بدأ محتجون بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق اللبنانية فجر اليوم الخميس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

اضافة اعلان



وأفاد مصدر في بيروت بأنه تم إقفال غالبية الطرق الرئيسة في العاصمة اللبنانية بالسيارات والشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما قطع المحتجون جميع الطرق التي تصل بيروت بجميع محافظات البلاد.



كما تم إقفال المدارس والجامعات في جميع المناطق اللبنانية التزاما بيوم الغضب الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل البري.



وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، بقطع السير على جسر ‎المطار باتجاه السفارة الكويتية، وعلى طريق ‎المطار القديمة باتجاه المطار.

ولفتت إلى "قطع السير على أوتوستراد شكا بالاتجاهين، بالاضافة الى قطعه على الطريق البحرية في المنطقة".

روسيا اليوم