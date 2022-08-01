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الإثنين، 01-08-2022 04:54 م

لبنان: مساعي ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل" تتقدم

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الوكيل الإخباري - عقد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين برعاية الامم المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

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وقال هوكشتاين، إنه "متفائل جدا للتوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في الأسابيع المقبلة".


وأضاف هوكشتاين: "سأعود إلى المنطقة قريبا لاستكمال المفاوضات ونأمل الوصول إلى اتفاق".


وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب في تصريح بعد اجتماعه مع هوكشتاين" هناك تقدم هائل في المفاوضات والموقف اللبناني موحد وقد لاحظ الموفد الاميركي ذلك".


بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح عقب الاجتماع الرئاسي" ان لبنان ينتظر الردّ على اقتراحه اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال فترة قصيرة".

 

بترا

 




 

 


 

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