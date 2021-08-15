لبنان .. مصرع 20 شخصا على الأقل بانفجار صهريج وقود

الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر لبنانية ، أن 20 فردا على الأقل لقوا مصرعهم في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان.

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وقالت المصادر إن سبعة أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى محلي بالبلاد وإنه في حاجة ماسة لمتبرعين بالدم.



ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.



وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة على تويتر إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، داعيا المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

المصدر : روسيا اليوم