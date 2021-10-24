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الأحد، 24-10-2021 07:42 ص

لبنان.. مكتب الحريري يكشف حقيقة خضوعه لعمل جراحي في باريس

حريري


الوكيل الإخباري - نفى المكتب الإعلامي لسعد الحريري رئيس تيار "المستقبل" اللبناني، ورئيس الحكومة الأسبق، خضوعه لعملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس.

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وأوضح المكتب الإعلامي للحريري في بيان له أن "بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا يتعلق بصحة الحريري وخضوعه لعملية جراحية في باريس".


وأضاف أنه "يهم المكتب أن يوضح، أن الخبر المتداول يعود للعام 2019 وأن الرئيس الحريري بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع  لأي إجراء طبي".


ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، والاستناد إلى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق بأخبار الحريري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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