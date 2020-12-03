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الخميس، 03-12-2020 11:49 ص

مطالب بدفع فدية

لبنان : مواطنينا المخطوفون في نيجيريا بخير

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السراي الحكومي في لبنان


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تتابع قضية المخطوفين اللبنانيين في نيجيريا، خصوصا وأن الجهة الخاطفة تطالب الشركة المستأجرة للسفينة التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية".

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وأوضحت الوزارة في بيان أن "اللبنانيين الثلاثة الذين يعملون على متن الباخرة هم القبطان بلال ريداني ومصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر".

 

وأضافت: "تتواصل المفاوضات حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون. ويسعى السفير اللبناني جاهدا لمتابعة القضية بهدف الإفراج عن اللبنانيين المخطوفين".


وكشفت أنها تبلغت من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب، أن الخاطفين تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية "غلوبال شيبينغ كومباني ليمتد"، الذي تحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين، وجميعهم بخير".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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