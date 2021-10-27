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الأربعاء، 27-10-2021 07:43 ص

لبنان: ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي بخصوص الحرب اليمنية

لبنان 2


الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

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وشدد ميقاتي في بيان مساء أمس الثلاثاء على أن "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف".


جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في برنامج تلفزيوني حول الحرب على اليمن ووصفها بأنها حرب عبثية ويجب ان تنتهي، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ولبنان حيث طالبت جهات سعودية بإقالة الوزير قرداحي من منصبه.


وأوضح ميقاتي أن "كلام وزير الإعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية و علاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

 

بترا


 




 

 


 

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