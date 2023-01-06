لبنان: نقابة الصحافة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري - دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، "الانتهاكات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير بالتنسيق مع جماعات المستوطنين.

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وقال النقيب جوزيف القصيفي، إن "ما نشهده اليوم، هو فصل متقدم على طريق تهويد القدس من خلال الاعتداء المتواصل على مقدساتها المسيحية والإسلامية بذرائع تاريخية واهية ومحرفة، فالقدس هي كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وهي المدينة المسكونية التي تحتضن الديانات السماوية ومعالمها، وتشهد حوارا دائما لاتباعها، يعكس تعايش الحضارات وتفاعلها".



وقال"لن تنتهي قضية فلسطين، طالما هناك صوت فلسطيني واحد ينطق بحقه في تقرير مصيره، فكيف بشعب حي يرفض أن ينكس رايته، ويستسلم لجلاديه".



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