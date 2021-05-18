الثلاثاء 18-05-2021
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الثلاثاء، 18-05-2021 11:20 ص

لبنان يؤكد على عمق العلاقات مع دول الخليج

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الوكيل الإخباري- تنصل كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري من تصريحات وزير الخارجية اللبناني عن دول الخليج العربي.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة.

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وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".


كما وجه الحريري، الثلاثاء، ردا مختصرا، ولاذعا، على تصريحات وهبة، حيث نشر على حسابه بمنصة تويتر تغريدات علق خلالها على تصريحات شربل وهبة لقناة "الحرة".


واعتبر الحريري أن وزير الخارجية اللبناني أضاف "مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية".



المصدر- سكاي نيوز

 

 




 

 


 

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