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الثلاثاء، 05-01-2021 02:52 م

مثمنة جهود الكويت

لبنان يرحب بقرار فتح الحدود بين السعودية وقطر

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وزارة الخارجية اللبنانية


رحبت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين السعودية وقطر، مثمنة جهود الكويت في هذا المجال.

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وتمنت الخارجية اللبنانية في بيان نقله موقع "النشرة اللبناني"، أن "تساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار للبلدان العربية".


هذا وتعقد اليوم في مدينة العلا السعودية، قمة تاريخية بين الدول الخليجية لتثبيت المصالحة بعد جهود كويتية لدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع حد لأزمتها المستمرة منذ عام 2017 عندما قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها بالدوحة.


وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أعلن أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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