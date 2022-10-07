لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 28 عاما

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993.

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وتم تسجيل الحالة، يوم الأربعاء الماضي، في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، حيث يتلقى المريض العلاج وحالته مستقرة.



وإثر ذلك، عقد وزير الصحة فراس الأبيض اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتي الأطباء ونقابة التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إضافة إلى ممثلي وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء والصليب الأحمر.



وتم عرض خطة وزارة الصحة اللبنانية للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف .

سكاي نيوز