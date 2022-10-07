السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: إضاءة 300 منزل الشهر الماضي بكلفة 854 ألف دينار من فلس الريف

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان الاجتماعي

خبيرة اقتصاد توضح الأسباب التي تجعل الدولار الأمريكي يزداد قوة

أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم تتعرض للسرقة

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بينها خطيرة خلال مواجهات في جنين

التربية توضح حول امتحان التوجيهي للطلبة المعيدين في الدورات القادمة

رهانات رفع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

الجمعة، 07-10-2022 10:30 ص

لبنان يسجل أول حالة كوليرا منذ 28 عاما

كوليرا


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993.

اضافة اعلان


وتم تسجيل الحالة، يوم الأربعاء الماضي، في محافظة عكار الريفية بشمال البلاد، حيث يتلقى المريض العلاج وحالته مستقرة.


وإثر ذلك، عقد وزير الصحة فراس الأبيض اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء المعنيين حضره ممثلون عن منظمات دولية وعن نقابتي الأطباء ونقابة التمريض والجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إضافة إلى ممثلي وزارة الطاقة والمياه ووحدة إدارة الكوارث في مجلس الوزراء والصليب الأحمر.


وتم عرض خطة وزارة الصحة اللبنانية للجهوزية والاستجابة للكوليرا، والتي أُعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف .

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63412eee4236043e992e55a1

استئناف عمل العبارات بين القرم وإقليم كراسنودار

وقود

ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار بمحطة وقود في إيرلندا إلى 7 قتلى

6341214d4c59b71b252276ac

كونستانتينوف يكشف المسبب لحادث جسر القرم

بريطانيا

بريطانيا تحذر رعاياها من توتر الأوضاع في العراق

634114754c59b72a9112c142

إخماد الحريق الذي نشب بعد قصف محطة سكك الحديد في إيلوفيسك

63410dfe42360477706aaed2

الولايات المتحدة.. دعوة لرفع الدعم عن زيلينسكي

أخبار متعلقة
كككك

وفاة 7 أشخاص بالكوليرا في هايتي

منظمة الصحة العالمية جديد

تفشي الكوليرا في 10 محافظات سورية والصحة العالمية تحذر

00

الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الكوليرا إلى 29 وفاة و338 إصابة

9999

الصحة السورية: 14 وفاة و201 إصابة بالكوليرا

631d6fe34c59b7574c2e9599

سوريا تسجل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب

1-112

بعد 3 وفيات.. تحذيرات من تفشي الكوليرا في شمال شرق سوريا