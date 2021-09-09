الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا‎‎

مصر تواصل فتح وتشغيل معبر رفح البري

لجنة وزارية في الجامعة العربية تناقش ملف الأزمة مع إيران

11 وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وصول أول شحنة من النفط العراقي إلى المملكة

شركس: 78% من الوفيات في الأردن بسبب الأمراض غير السارية

صلح جزاء عمان تستمع لشهادة 12 خبيرا بقضية مستشفى السلط

نقيب المطاعم: الحكومة تتجه لزيادة عدد الأشخاص الجالسين على طاولة المطعم

إغلاق 4 مطاعم ومحل حلويات في الزرقاء

الأردنية تكرم الطلبة الفائزين بجائزة ولي العهد

الخميس، 09-09-2021 03:31 م

لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا‎‎

Untitled-1-83


الوكيل الاخباري- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الخميس، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة، في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل.

ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.

وقال رمزي مشرفية: ”صحيح أنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا استطعنا من حقوق السحب الخاصة… التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء“.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6139f672423604023934def9

الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

6139f0be4c59b705062ed94f

سوريا.. الآلاف من أهالي درعا يعودون إلى منازلهم تنفيذا لاتفاق التسوية

900x450_uploads,2021,09,08,5f58031037

مصر تواصل فتح وتشغيل معبر رفح البري

6139f3b54c59b7050551873c

قطر: مطار كابول جاهز 90% وإعادة فتحه تدريجية

92021417341143513636

لجنة وزارية في الجامعة العربية تناقش ملف الأزمة مع إيران

6139b8504236046da3058a24

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز بمقاطعة موسكو

أخبار متعلقة
8

الأمم المتحدة: 74 بالمئة من اللبنانيين فقراء

1-1461230 (1)

لبنان.. سورية تحاول إحراق نفسها أمام مفوضية اللاجئين

1-1460491

بوادر هجرة جماعية من لبنان.. ومخاوف من فقدان رصيد الكفاءات

61293f5de6288

حسن نصر الله: اتفقنا على البدء بتحميل سفينة ثالثة بالوقود الإيراني

61292fd26e5eb

رئيس وزراء لبنان المكلف: هناك عقبات كبيرة أمام تشكيل حكومة

1-1459743

بالفيديو.. حريق هائل على الحدود اللبنانية السورية