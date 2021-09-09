لبنان يطلق برنامج دعم نقدي للأسر الأشد احتياجا‎‎

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الخميس، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة، في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل.



ويمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.



وقال رمزي مشرفية: ”صحيح أنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا استطعنا من حقوق السحب الخاصة… التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء“.

اضافة اعلان

المصدر: إرم